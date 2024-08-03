В Белом доме объяснили, зачем Байден поднялся в пустой самолет

В США объяснили, зачем американский президент Джо Байден вернулся в самолет, который доставил из России обменянных заключенных. По словам пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден хотел поблагодарить экипаж.

«Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолета, который доставил этих отважных людей домой к их семьям», - объяснил Бейтс в интервью газете Daily Mail.

Он провел в самолете около двух минут. Вице-президент Камала Харрис и команда сопровождения не последовали за президентом и остались на взлетной полосе.

Ранее сообщалось, что Байден забрался в самолет, доставивший заключенных из России. В сети после этого появились сообщения с критикой и шутками в сторону американского президента.