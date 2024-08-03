Замглавы ГУ МЧС по Кубани оказался владельцем 50 объектов недвижимости

Правоохранительные органы обнаружили 250 млн рублей и более 50 объектов недвижимости у замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Генпрокуратура требует изъять это имущество в пользу государства как приобретенное незаконным путем.

«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», - передает ТАСС слова источника.

Также у чиновника нашли более 20 машин, многие из них премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Имущество Сергея арестовали, так как Генпрокуратура подала иск о его передаче государству.

Ранее уголовное дело о получении взяток было возбуждено против вице-губернатора Хабаровска Евгения Никонова. Его задержали сотрудники ФСБ и МВД РФ, информация о задержании поступила утром 30 июля.