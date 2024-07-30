Против хабаровского вице-губернатора Никонова возбуждено дело о взятках

В отношении зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова Следственный комитет начал расследование уголовного дела по факту о получении взяток. Ранее чиновник был задержан по подозрению в коррупции.

«Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов», - заявил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Информация о задержании Никонова поступила утром 30 июля. Задержание провели сотрудники ФСБ и МВД РФ в здании правительства региона.

В регионе незадолго до этого прошла серия проверок, инициированная в региональном здравоохранении врио губернатора края Дмитрием Демешиным, который неоднократно выступал с критикой социального блока. В частности, 25 июля Демешин заслушал доклад Никонова на заседании правительства и остался недоволен ситуацией в области здравоохранения региона.

Никонов был назначен на пост зампреда в декабре 2020 года. Он курировал блок социального развития региона.