Вашингтон предложил разместить на территории Израиля войска США

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого он предложил разместить американские войска в ближневосточной стране. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболла", а также хуситов», - цитирует документ издание Life.

Отмечается, что в ходе переговоров Байден и Нетаньяху поднимали вопрос укрепления обороны против ракет и беспилотников. Кроме того, в переговорах приняла участие вице-президент США Камала Харрис.

Ранее в израильском МИД заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой». Поводом для такого сообщения послужил обстрел Голанских высот со стороны Ливана, в результате которого погибли не менее 10 человек.