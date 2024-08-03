Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение ракеты ATACMS и беспилотника ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» перехватил и уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS, а также боевые и разведывательные БПЛА украинских боевиков. Минобороны России опубликовало кадры их работы.

При помощи радиолокационной станции кругового обзора расчет обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск на уничтожение. Своими действиями бойцы пресекли попытку удара по позициям наших военнослужащих со стороны ВСУ.

Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение составляют особо крупные и высокоскоростные объекты.

Ракетные дивизионы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры. Военнослужащие противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая – от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.

Ранее расчеты «Гиацинтов» группировки «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ на Ореховском направлении. МО РФ показало кадры их работы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.