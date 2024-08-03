МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение ракеты ATACMS и беспилотника ВСУ

Своими действиями военнослужащие пресекли попытку воздушного удара со стороны националистов.
2024-08-03 06:18:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» перехватил и уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS, а также боевые и разведывательные БПЛА украинских боевиков. Минобороны России опубликовало кадры их работы.

При помощи радиолокационной станции кругового обзора расчет обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск на уничтожение. Своими действиями бойцы пресекли попытку удара по позициям наших военнослужащих со стороны ВСУ.

Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение составляют особо крупные и высокоскоростные объекты.

Ракетные дивизионы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры. Военнослужащие противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая – от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.

Ранее расчеты «Гиацинтов» группировки «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ на Ореховском направлении. МО РФ показало кадры их работы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #ATACMS #ЗРК Бук-М3
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 