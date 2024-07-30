МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Тихом океане на Курилах, недалеко от острова Шикотан зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8
Дарина Криц 2024-07-30 04:55:18
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

На островах Малой Курильской гряды произошло землетрясение, магнитуда которого равна 4,8.

Отмечается, эпицентр находился в 80 километрах от села Малокурильское. По информации сервиса онлайн-мониторинга землетрясений на территории России EQAlert, подземный толчок зафиксировали 30 июля в 09:35 по местному времени (01:35 по московскому).

Очаг землетрясения, уточнили специалисты, залегал на 56-километровой глубине. При этом сведений об ощутимости сейсмособытия не поступало, как и о его разрушительных свойствах.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #шикотан #Магнитуда #сейсмологи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 