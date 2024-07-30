На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8

На островах Малой Курильской гряды произошло землетрясение, магнитуда которого равна 4,8.

Отмечается, эпицентр находился в 80 километрах от села Малокурильское. По информации сервиса онлайн-мониторинга землетрясений на территории России EQAlert, подземный толчок зафиксировали 30 июля в 09:35 по местному времени (01:35 по московскому).

Очаг землетрясения, уточнили специалисты, залегал на 56-километровой глубине. При этом сведений об ощутимости сейсмособытия не поступало, как и о его разрушительных свойствах.