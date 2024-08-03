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США заявили о ликвидации ракетной пусковой установки хуситов

В Штатах заявили о непосредственной угрозе, которую представляли ракета и пусковая установка.
Мария Зайцева 2024-08-03 22:46:27
© Фото: Joshua Conti Us Space Globallookpress

Американские военные успешно ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов в Йемене. Об этом сообщает Центральное командование США.

«За последние 24 часа силы CENTCOM успешно ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов на контролируемой ими территории Йемена», - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что уничтожение оружия было вызвано «непосредственной угрозой силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе» от него.

Ранее ВМС Великобритании сообщили о нападении на их судно у порта Адена в Йемене.

#в стране и мире #ракета #сша #ликвидация #Йемен #уничтожение #Пусковая установка #центральное командование ВС США
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