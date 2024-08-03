Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта в Йемене

На британское судно у порта Адена в Йемене произошло нападение. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании при ВМС страны.

Уточняется, что власти проводят расследование.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 километра - ред.) к юго-западу от Адена, Йемен», - говорится в сообщении.

Произошедшее рассматривают как нападение. Управление порекомендовало суднам осторожно проходить в этом районе и сообщать о подозрительной активности.

Ранее стало известно, что военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена.