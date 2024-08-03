МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта в Йемене

Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от Адена.
Мария Зайцева 2024-08-03 19:47:20
© Фото: Xinhua Globallookpress

На британское судно у порта Адена в Йемене произошло нападение. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании при ВМС страны.

Уточняется, что власти проводят расследование.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 километра - ред.) к юго-западу от Адена, Йемен», - говорится в сообщении.

Произошедшее рассматривают как нападение. Управление порекомендовало суднам осторожно проходить в этом районе и сообщать о подозрительной активности.

Ранее стало известно, что военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена.

#в стране и мире #ВМС #Великобритания #Йемен #Порт #нападение #судно #Аден
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 