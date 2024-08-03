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Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
2024-08-03 22:06:03
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области, об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - указано в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о громких звуках в Белгородской области, которые связаны с работой систем ПВО и авиации ВКС Вооруженных сил РФ.

Ранее Гладков написал в Telegram-канале о семи пострадавших жителях Белгородской области в результате обстрела ВСУ. В селе Березовка Борисовского района женщину контузило в результате атаки дрона-камикадзе. Житель города Шебекино получил осколочное ранение ноги, жительница - осколочное ранение левой голени. 

Новость подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #шебекино #работа ПВО
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