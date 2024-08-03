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В дагестанском селе Эрпели 30 человек отравились водопроводной водой

Роспотребнадзор сообщил о 30 людях с кишечной инфекцией в селе Эрпели Буйнакского района Дагестана.
Мария Зайцева 2024-08-03 21:42:08
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В дагестанском селе Эрпели Буйнакского района водопроводной водой отравились 30 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

«В городе с 1 августа работает бригада эпидемиологов Роспотребнадзора и Минздрава РД», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной кишечной инфекции стала водопроводная вода, не проходящая подготовку.

Роспотребнадзор на основе результатов лабораторных исследований выделил ряд возбудителей инфекций: дизентерия, ротавирус, норовирус.

В ведомстве дополнили, что масштабирования очага удалось достигнуть благодаря своевременным действиям. Противоэпедимические мероприятия продолжают проводиться.

Ранее в субботу стало известно об отравлении 32 детей в лагере в Светлогорске.

#в стране и мире #республика дагестан #отравление #роспотребнадзор #кишечная инфекция #эпидемиологи
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