В дагестанском селе Эрпели 30 человек отравились водопроводной водой

В дагестанском селе Эрпели Буйнакского района водопроводной водой отравились 30 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

«В городе с 1 августа работает бригада эпидемиологов Роспотребнадзора и Минздрава РД», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной кишечной инфекции стала водопроводная вода, не проходящая подготовку.

Роспотребнадзор на основе результатов лабораторных исследований выделил ряд возбудителей инфекций: дизентерия, ротавирус, норовирус.

В ведомстве дополнили, что масштабирования очага удалось достигнуть благодаря своевременным действиям. Противоэпедимические мероприятия продолжают проводиться.

Ранее в субботу стало известно об отравлении 32 детей в лагере в Светлогорске.