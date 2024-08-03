В детском лагере в Светлогорске отравились 32 человека

В детском лагере «Огонек» в Светлогорске 32 человека заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Калининградской области.
«Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы 5 человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме», - говорится в сообщении.
Ситуация с массовой вспышкой инфекции находится под контролем, как отметил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Беспрозванных.
По его словам, на данный момент состоянию детей ничего не угрожает.
С 3 августа смены в лагере приостановлены, Роспотребнадзор отобрал пробы воды, продуктов питания и готовой пищевой продукции.
В ведомстве отметили, что в результате эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения противоэпидемического режима, в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших.
Ранее дети массово отравились в лагере «Магистраль» в Кемеровской области.
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