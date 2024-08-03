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В детском лагере в Светлогорске отравились 32 человека

Из 32 пострадавших госпитализированы пять детей.
Мария Зайцева 2024-08-03 15:03:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В детском лагере «Огонек» в Светлогорске 32 человека заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Калининградской области.

«Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы 5 человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме», - говорится в сообщении.

Ситуация с массовой вспышкой инфекции находится под контролем, как отметил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Беспрозванных.

По его словам, на данный момент состоянию детей ничего не угрожает.

С 3 августа смены в лагере приостановлены, Роспотребнадзор отобрал пробы воды, продуктов питания и готовой пищевой продукции.

В ведомстве отметили, что в результате эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения противоэпидемического режима, в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших.

Ранее дети массово отравились в лагере «Магистраль» в Кемеровской области.

#в стране и мире #Калининградская область #отравление #Роспотребназдор #светлогорск #детский лагерь
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