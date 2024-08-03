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Два жителя Шебекино пострадали при ударе ВСУ

Пострадавшие с осколочным ранением и минно-взрывной травмой доставлены в Шебекинскую ЦРБ.
Услада Дубинина 2024-08-03 15:21:02
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Два жителя получили ранения в результате обстрела ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Житель Шебекино получил осколочное ранение лица. У пострадавшей женщины диагностировали минно-взрывную травму, ранение левой голени, правого бедра и грудной клетки. Гладков сообщил об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим в Шебекинской ЦРБ.

Также известно о повреждениях линии газо- и электроснабжения, автомобиля, коммерческого объекта и шести домовладений. У зданий выбиты окна, повреждены кровля и фасады.

Ранее в Минобороны России сообщили об одном украинском уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #шебекино
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