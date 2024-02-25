Пентагон: США и союзники нанесли удары по подземным хранилищам хуситов

Военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, размещенном на сайте Пентагона.

Коалиционные силы атаковали восемь объектов, говорится в заявлении. Среди них - подземные хранилища оружия хуситов, хранилища ракет, ударные беспилотные авиационные системы, системы ПВО, радары и вертолет.

Удары преследуют цель еще больше подорвать и ослабить возможности хуситов проводить свои «дестабилизирующие и безрассудные нападения» на американские и международные суда, следующие через Красное море, Баб-Ай-Мандебский пролив и Аденский залив, сообщили в Пентагоне.

Хуситы из движения «Ансар Аллах» атакуют имеющие отношение к Израилю суда и объекты после начала военной операции в секторе Газа. США и Британия при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии в ответ атакуют объекты хуситов на территории Йемена. Москва осуждает удары по Йемену.