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Пентагон: США и союзники нанесли удары по подземным хранилищам хуситов

Коалиционные силы атаковали восемь объектов, говорится в заявлении.
Владимир Рубанов 2024-02-25 01:56:01
© Фото: Osamah Yahya dpa, Global Look Press

Военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, размещенном на сайте Пентагона.

Коалиционные силы атаковали восемь объектов, говорится в заявлении. Среди них - подземные хранилища оружия хуситов, хранилища ракет, ударные беспилотные авиационные системы, системы ПВО, радары и вертолет.

Удары преследуют цель еще больше подорвать и ослабить возможности хуситов проводить свои «дестабилизирующие и безрассудные нападения» на американские и международные суда, следующие через Красное море, Баб-Ай-Мандебский пролив и Аденский залив, сообщили в Пентагоне.

Хуситы из движения «Ансар Аллах» атакуют имеющие отношение к Израилю суда и объекты после начала военной операции в секторе Газа. США и Британия при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии в ответ атакуют объекты хуситов на территории Йемена. Москва осуждает удары по Йемену.

#сша #Пентагон #Израиль #Великобритания #сектор Газа #Йемен #Хуситы #военная операция #Ансар Аллах
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