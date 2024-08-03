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В Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили 55 домов

Реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов.
Мария Зайцева 2024-08-03 17:35:24
© Фото: Официальный канал Губернатора Забайкальского края © Видео: Официальный канал Губернатора Забайкальского края

В Петровск-Забайкальском и в поселке Орловский Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае вода подтопила 55 домов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Осипов.

Он заявил, что реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов. В Петровск-Забайкальском подтоплены 22 дома, там 28 человек доставили в пункт временного размещения. Осипов пообещал, что власти помогут им добраться до родственников.

В Орловском вода зашла в 23 дома, где живут 63 человека, из них 15 детей. В населенном пункте также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал.

«В поселке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами», - заявил губернатор.

Осипов отметил, что оказывается вся необходимая помощь.

#в стране и мире #забайкальский край #губернатор #Паводки #подтопление #Александр Осипов #реки
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