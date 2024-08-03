В Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили 55 домов

В Петровск-Забайкальском и в поселке Орловский Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае вода подтопила 55 домов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Осипов.

Он заявил, что реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов. В Петровск-Забайкальском подтоплены 22 дома, там 28 человек доставили в пункт временного размещения. Осипов пообещал, что власти помогут им добраться до родственников.

В Орловском вода зашла в 23 дома, где живут 63 человека, из них 15 детей. В населенном пункте также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал.

«В поселке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами», - заявил губернатор.

Осипов отметил, что оказывается вся необходимая помощь.