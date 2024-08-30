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Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ за ночь

Над Брянской областью уничтожили 11 БПЛА, четыре - над Калужской областью, два БПЛА сбиты над Крымом и один - над Белгородской областью.
Мария Зайцева 2024-08-30 07:38:29
© Фото: РИА Новости

Средства ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Российской Федерации за ночь с 29 на 30 августа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина попыталась совершить теракт на территории России, применив БПЛА.

Ранее, вечером в четверг, Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках ВСУ под Белгородом.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ
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