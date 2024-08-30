Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ за ночь

Средства ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Российской Федерации за ночь с 29 на 30 августа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина попыталась совершить теракт на территории России, применив БПЛА.

Ранее, вечером в четверг, Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках ВСУ под Белгородом.