Скончался актер из «Кухни» и «Моей прекрасной няни» Гилинов

Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов скончался 2 августа на 92-ом году жизни. Об этом сообщает театр имени Гоголя.

Отмечается, что он служил в театре с 1961 года и был предан одной сцене более 60 лет.

«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», - говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Гилинова.

Вячеслав Гилинов стал известен зрителям благодаря участию в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня», «Детективы». В июле ему исполнился 91 год.