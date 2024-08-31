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«Искандер-М» уничтожил украинский склад боеприпасов в Сумской области

Уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением.
2024-08-31 06:49:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в селе Нижняя Сыроватка в Сумской области. Кадры поражения цели опубликовало Минобороны РФ.

Населенный пункт со складом находился в пяти километрах к югу от Сумы, на нем находилось ракетно-артиллерийское вооружение и военное имущество киевского режима.

Был проведен тщательный анализ разведывательных данных, а также фиксирование украинских боевиков в этом районе. После чего было принято решение о точечном ударе.

После уничтожения средства объективного контроля на объекте зафиксировали повторный взрыв и полное выгорание после него.

Ранее в том же регионе ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с вооружением, военной и специальной техникой.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Искандер-М #уничтожение #ангар #склад боеприпасов #сумская область
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