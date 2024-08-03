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Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Автобус с туристами съехал в кювет в Красноярском крае.
Услада Дубинина 2024-08-03 16:45:02
© Фото: Полиция Красноярского края

В Красноярском крае 25 человек пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве.

«Всего за медицинской помощью обратились 25 человек, включая трех детей. Госпитализированных нет, все направлены на амбулаторное наблюдение», - сообщил собеседник агентства.

По данным СК, на момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, в числе которых были дети. Известно о пострадавших 9-ти и 14-ти летних туристах.

Ранее стало известно, что автобус с туристами, следовавший со стороны поселка Маганск в поселок Береть, съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

#Красноярский край #авария #ДТП #автобус
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