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В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

Два ребенка пострадали в ДТП с автобусом.
Услада Дубинина 2024-08-03 15:55:40
© Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Автобус с туристами съехал в кювет в Красноярском крае. В ДТП пострадали десять человек, в числе которых двое детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Степень тяжести причиненного вреда здоровью людей устанавливается», - указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением. В результате съезда в кювет транспортное средство опрокинулось на бок. Во время аварии в автобусе находились 30 человек, в том числе четыре ребенка.

По факту ДТП организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #Краснодарский край #Туристы #ДТП #автобус
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