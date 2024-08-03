В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

Автобус с туристами съехал в кювет в Красноярском крае. В ДТП пострадали десять человек, в числе которых двое детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Степень тяжести причиненного вреда здоровью людей устанавливается», - указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением. В результате съезда в кювет транспортное средство опрокинулось на бок. Во время аварии в автобусе находились 30 человек, в том числе четыре ребенка.

По факту ДТП организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.