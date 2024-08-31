МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил о дефективности Харрис

Экс-президент США сообщил об изменении позиции Харрис во время предвыборной гонки в сторону республиканских взглядов.
Мария Зайцева 2024-08-31 06:24:13
© Фото: Rayner Pena dpa Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сказал, что вице-президент Камала Харрис не умеет давать интервью и во время них показывает свою дефективность. Об этом он заявил во время конференции в Вашингтоне, посвященной проблемам молодежи.

Экс-президент США выразил удивление, что Харрис не дает много интервью, а затем предположил, что у нее это плохо получается.

«Теперь люди смотрят. И теперь мы видим, что она дефективный человек, а нам не нужен еще один дефективный человек на посту президента США, у нас как раз такой», - высказался он по поводу интервью вице-президента, имея в виду под дефективным главой Штатов действующего президента Джо Байдена.

Трамп прокомментировал и недавнее интервью телеканалу CNN от своей соперницы в предвыборной гонке. В нем, по его мнению, Харрис избегала острых тем и предстала «чрезвычайно покладистой».

Дональд Трамп также заявил о своей уверенности в изменении взглядов Харрис на республиканские в каких-то вопросах и пошутил, что отправил бы ей красную кепку с главным политическим лозунгом своей избирательной кампании 2016 года: «Make America Great Again».

В интервью CNN Камала Харрис затронула тему палестино-израильского конфликта, заявив, что на посту президента она продолжит поддерживать Израиль.

#в стране и мире #интервью #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #предвыборная гонка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 