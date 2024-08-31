Трамп заявил о дефективности Харрис

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сказал, что вице-президент Камала Харрис не умеет давать интервью и во время них показывает свою дефективность. Об этом он заявил во время конференции в Вашингтоне, посвященной проблемам молодежи.

Экс-президент США выразил удивление, что Харрис не дает много интервью, а затем предположил, что у нее это плохо получается.

«Теперь люди смотрят. И теперь мы видим, что она дефективный человек, а нам не нужен еще один дефективный человек на посту президента США, у нас как раз такой», - высказался он по поводу интервью вице-президента, имея в виду под дефективным главой Штатов действующего президента Джо Байдена.

Трамп прокомментировал и недавнее интервью телеканалу CNN от своей соперницы в предвыборной гонке. В нем, по его мнению, Харрис избегала острых тем и предстала «чрезвычайно покладистой».

Дональд Трамп также заявил о своей уверенности в изменении взглядов Харрис на республиканские в каких-то вопросах и пошутил, что отправил бы ей красную кепку с главным политическим лозунгом своей избирательной кампании 2016 года: «Make America Great Again».

В интервью CNN Камала Харрис затронула тему палестино-израильского конфликта, заявив, что на посту президента она продолжит поддерживать Израиль.