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Харрис заявила о готовности поддерживать Израиль на посту президента

При этом она дополнила, что боевые действия в Газе должны прекратиться.
Мария Зайцева 2024-08-30 06:53:37
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что будет поддерживать Израиль, если ее изберут. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Я безоговорочно и непоколебимо привержена обороне Израиля и его способности защитить себя. И это не изменится», - высказалась кандидат.

При этом Харрис отметила, что в секторе Газа гибнет слишком много невинных палестинцев. По ее словам, имеет значение то, как «Израиль себя защищает».

«Слишком много невинных палестинцев убито, нам необходимо добиться сделки», - сообщила она, имея в виду прекращение огня и освобождение заложников в анклаве.

Кандидат заключила, что боевые действия необходимо завершить.

Ранее Харрис заявила о праве Израиля на самооборону после авиаудара ЦАХАЛ по ливанской столице.

#в стране и мире #сша #Израиль #сектор Газа #Камала Харрис #поддержка #кандидат в президенты
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