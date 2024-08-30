Харрис заявила о готовности поддерживать Израиль на посту президента

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что будет поддерживать Израиль, если ее изберут. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Я безоговорочно и непоколебимо привержена обороне Израиля и его способности защитить себя. И это не изменится», - высказалась кандидат.

При этом Харрис отметила, что в секторе Газа гибнет слишком много невинных палестинцев. По ее словам, имеет значение то, как «Израиль себя защищает».

«Слишком много невинных палестинцев убито, нам необходимо добиться сделки», - сообщила она, имея в виду прекращение огня и освобождение заложников в анклаве.

Кандидат заключила, что боевые действия необходимо завершить.

Ранее Харрис заявила о праве Израиля на самооборону после авиаудара ЦАХАЛ по ливанской столице.