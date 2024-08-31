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В США тело женщины четыре дня находилось за столом в офисе

60-летнюю Дениз Прюдом обнаружили только 20 августа, а на работу в последний раз она пришла 16 августа.
Анастасия Бобылева 2024-08-31 06:12:00
© Фото: Rayner Pena dpa Globallookpress

В Аризоне (штат США) женщину обнаружили мертвой в офисе через четыре дня после того, как она туда зашла. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В публикации говорится, что 60-летняя Дениз Прюдом 16 августа пришла на работу и в 7:00 уже была в здании. Затем 20 августа ее нашли мертвой в ее кабинете. По предварительным данным, смерть не была насильственной, однако ее точная причина неизвестна.

Остается загадкой, почему она так долго пролежала незамеченной. Возможное объяснение, по мнению издания, заключается в том, что ее кабинет находился в малолюдной части здания, эту информацию подтвердила и компания Wells Fargo, в которой работала погибшая.

Тело обнаружили, когда сотрудники начали жаловаться на неприятный запах. Поначалу они думали, что он появился из-за проблем с сантехникой.

Ранее в другом штате США тело погибшего сотрудника супермаркета обнаружили спустя 10 лет. В день исчезновения он выбежал из дома босым и больше не возвращался. Его мумифицированные останки нашли в магазине между стеной и стеллажом - вероятно, он упал в узкое пространство между ними, а громкий шум системы охлаждения заглушал его крики о помощи, поэтому мужчину долго не могли обнаружить.

#в стране и мире #сша #смерть #Трагедия #офис
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