В США поставили точку в деле найденной в супермаркете мумии мужчины

В американском штате Айова поставили точку в деле смерти пропавшего 15 лет назад продавца Ларри Эли Мурильо-Монкада - в 2009 году, тело которого нашли спустя десятилетие в мумифицированном виде. Тогда он босым выбежал из дома в метель и больше не возвращался.

Как сообщает «360», анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат пропавшему 25-летнему сотруднику местного супермаркета No Frills. Предполагается, что он забрался на холодильник и случайно упал между стеной и стеллажом, после застряв в узком пространстве.

Согласно изданию Daily Star, это произошло во время погрузки товара. Также указывается, что после этого на протяжении многих лет работники и посетители жаловались на неприятный запах из морозильной зоны, «но его всегда игнорировали».

«Расследование показало, что он провалился в 18-дюймовую щель в стене, расположенную неподалеку от того места, где рабочие забирались на 12-футовые морозильные камеры для погрузки товаров. <...> Некоторые даже говорили, что запах был настолько сильным, что им становилось плохо, и они вынужденно уходили, поклявшись никогда не возвращаться», - сообщил журналист.

Но спустя три года после закрытия магазина удалось установить источник неприятного запаха, которым являлось тело Мурильо-Монкада.

Специалисты предположили, что громкий шум системы охлаждения мог заглушать его крики о помощи, а высокие температуры подвергли его тело мумификации. Также утверждается, что на теле пропавшего 10 лет назад парня никаких признаков насилия не обнаружили, и его смерть признали несчастным случаем.