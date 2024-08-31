В Японии ввели уголовные сроки за езду на велосипеде с телефоном

Японское правительство ввело уголовную ответственность за просмотр мобильных телефонов во время езды на велосипеде. Соответствующее постановление начнет действовать с 1 ноября этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Уточняется, что в случае возникновения происшествия или создания угрозы безопасности окружающим во время езды и использования при этом мобильного телефона виновника заключат в тюрьму на срок до одного года. Также наказание может быть в виде штрафа в размере до 300 тысяч иен (чуть более двух тысяч долларов).

Власти также пояснили, что в случае езды, во время которой велосипедист не смотрит на дорогу, а только в экран гаджета, то подобное поведение также наказуемо - до 100 тысяч иен (684 доллара) или тюремным заключением сроком до полугода.

Нетрезвый велосипедист тоже подвергается уголовному преследованию. С 1 ноября таких людей будут наказывать тюремным сроком до трех лет или штрафом до 500 тысяч иен (3,42 тысячи долларов).

Японские журналисты пояснили, что за первые шесть месяцев этого года при управлении велосипедом, не глядя на дорогу, произошло 18 инцидентов, во время которых погибли или серьезно пострадали люди.

В то же время в Москве могут увеличить до 100 тысяч рублей штраф за езду на самокате вдвоем. Поводом этому послужил случай, когда семья с ребенком ехала на одном самокате по проезжей части.