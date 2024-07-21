Число отравившихся детей в санатории в Кузбассе увеличилось до 35

Число детей, которые отравились в лагере «Магистраль» в Кемеровской области, выросло до 35. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу лагеря планируют приостановить.

По предварительным данным, причиной отравления стала норовирусная инфекция. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в санатории в Кузбассе. В настоящее время все они получают необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сделаны пробы воды.