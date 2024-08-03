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Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

По словам главы региона, до конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому.
Глеб Владовский 2024-08-03 14:17:45
© Фото: Официальный канал Администрации города Нижний Тагил @ntagilofficial

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об эом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту о работе...а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Куйвашев также сообщил, что экспертиза по всему дому будет выполнена до конца следующей недели. Для этого создана рабочая группа и выделены необходимые средства из резервного фонда.

Напомним, что губернатор назвал сроки завершения демонтажа частично обрушившегося дома. 

#в стране и мире #Свердловская область #Владимир Путин #Обрушение дома #Нижний Тагил #Евгений Куйвашев
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