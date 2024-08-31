Две ракеты взорвались рядом с торговым судном у берегов Йемена

В Аденском заливе произошла ракетная атака на торговое судно, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По их данным, инцидент произошел в 130 морских милях от города Аден в Йемене.

Как уточняет UKMTO, две ракеты взорвались рядом с судном, об этом пишет Life. По сообщениям капитана, никто из экипажа не пострадал и судно следует к следующему порту.

Выяснение обстоятельств произошедшего продолжается. В связи с произошедшим UKMTO посоветовало судам быть осторожнее и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Это не первый случай подобного нападения в августе. Ранее еще одно торговое судно атаковали ракетой у берегов Йемена, об этом сообщили ВМС Великобритании.