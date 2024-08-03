Спасатели ликвидировали горение склада под Ростовом после атаки БПЛА

Пожар на складе топлива в Ростовской области, который начался в результате атаки украинских беспилотников, был ликвидирован. Об этом заявил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован!», - написал Савин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке 55 украинских беспилотников в регионе. По данным главы области, пострадавших в результате атаки нет.

Позже Савин заявил, что шесть беспилотников атаковали территорию базы №7 ночью. В результате произошло возгорание топливных емкостей. Никто не пострадал.