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Спасатели ликвидировали горение склада под Ростовом после атаки БПЛА

Ранее из-за атаки украинских беспилотников на базе хранения топливных емкостей произошло возгорание.
Алексей Курильченко 2024-08-03 12:37:54
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Пожар на складе топлива в Ростовской области, который начался в результате атаки украинских беспилотников, был ликвидирован. Об этом заявил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован!», - написал Савин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке 55 украинских беспилотников в регионе. По данным главы области, пострадавших в результате атаки нет.

Позже Савин заявил, что шесть беспилотников атаковали территорию базы №7 ночью. В результате произошло возгорание топливных емкостей. Никто не пострадал.

 

#беспилотники #Ростовская область #ликвидация #Возгорание
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