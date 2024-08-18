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Истребитель F-18 «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Опасное сближение истребителя-бомбардировщика F-18 «коалиции» произошло над районом Эт-Танф на высоте 6700 метров.
Мария Зайцева 2024-08-18 22:53:14
© Фото: Минобороны России

Истребитель-бомбардировщик F-18 «международной антитеррористической коалиции» опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России 17 августа с 11:05 до 11:10. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что сближение произошло на высоте 6700 метров над районом Эт-Танф провинции ХОМС.

«Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что «коалиция» во главе с США 18 раз нарушила Протоколы деконфликтации с использованием трех пар истребителей F-15, пары истребителей Typhoon, двух пар истребителей-бомбардировщиков F-18, и трех пар штурмовиков А-10.

Ранее за прошлые двое суток ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии.

#в стране и мире #сирия #истребитель #коалиция #ЦПВС в САР #опасное сближение
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