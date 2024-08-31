Теннисистка Шнайдер вышла в четвертый круг US Open

Теннисистка из России Диана Шнайдер обыграла итальянку Сару Эррани в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Матч завершился счетом 6:2.

У Шнайдер был 18-й номер посева. В четвертом круге россиянка сыграет с американской спортсменкой Джессикой Пегулой.

US Open является четвертым турниром Большого шлема и завершает сезон соревнований. Чемпионат проводится на покрытии «хард», он проходит в Нью-Йорке и завершится 8 сентября.

Ранее 20-летняя Диана Шнайдер получила серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Также медаль получила другая российская теннисистка, 17-летняя Мирра Андреева, обе они заняли вторые места в женском парном разряде.