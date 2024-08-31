Посол Антонов рассказал о перспективах возвращения дипсобственности в США

Американские власти - Белый дом и Госдепартамет - отказывают российской стороне в возможности оценить состояние захваченной ровно семь лет назад дипломатической собственности.

Посол РФ Анатолий Антонов отметил, что страна пребывания постоянно отвечает отказом на многочисленные требования хотя бы оценить состояние недвижимости.

«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и Госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось. На наши многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ хотя бы для оценки состояния недвижимости мы получаем отказы», - сообщила пресс-служба российского посольства.

Посол Антонов добавил, что за прошедшие годы американские чиновник не предоставили ни одного аргумента в оправдание вопиющего поведения властей США.

Но вместо этого, добавил он, дипломаты получают расплывчатые формулировки о подозрении в шпионаже. Все это нарушает принцип неприкосновенности собственности, согласно как международному праву, так и местного законодательства.

В январе 2022 года глава МИД Сергей Лавров напомнил, что экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста «отнял у России пять объектов дипсобственности и выгнал десятки дипломатов». Несколькими месяцами позже посол Антонов сказал, что Америка не вернет РФ отнятую собственность.