Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров заявил о предложении России «обнулить» все споры с США о численности дипперсонала

Андрей Аркадьев
12:05 28.01.2022
Этот вопрос обсуждался на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Женеве, сказал министр иностранных дел РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российская сторона предложила США «обнулить» все спорные вопросы в отношении дипсобственности и численности дипперсонала, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы предлагаем обнулить все, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить все, что началось с этого и что за этим последовало», - сказал он в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Глава российского внешнеполитического ведомства предупредил, что если хамство со стороны США по поводу численности российских дипмиссий будет продолжаться, то у Москвы имеются резервы, чтобы дать ответ.

Лавров добавил, что кризис по поводу дипсобственности и численности дипперсонала был начат еще 44-м президентом США Бараком Обамой. За три недели до ухода из Белого дома бывший глава Соединенных Штатов «отнял у РФ пять объектов дипсобственности и выгнал десятки дипломатов», напомнил министр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
Видео
Лавров ответил на вопрос о признании ЛНР и ДНР
11:57 В стране и мире
Видео
СК: в питерской клинике, где после гастроскопии погибли пациенты, применяли контрафактный препарат
10:14 В стране и мире
СМИ сообщили, что международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
09:13 В стране и мире
Видео
МВД Киргизии возбудило дело по статье «Преступление против мира» после стрельбы на границе с Таджикистаном
07:19 В стране и мире
СМИ стало известно о планах Минтруда объединить ПФР и ФСС
Популярное
Нуланд пошутила, что по «Северному потоку - 2» можно было бы прокачивать водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
«Не стал ждать и пополз в воду»: питерский полицейский рассказал, как спас девочку из полыньи
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.