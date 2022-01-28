Лавров заявил о предложении России «обнулить» все споры с США о численности дипперсонала

Российская сторона предложила США «обнулить» все спорные вопросы в отношении дипсобственности и численности дипперсонала, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы предлагаем обнулить все, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить все, что началось с этого и что за этим последовало», - сказал он в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Глава российского внешнеполитического ведомства предупредил, что если хамство со стороны США по поводу численности российских дипмиссий будет продолжаться, то у Москвы имеются резервы, чтобы дать ответ.

Лавров добавил, что кризис по поводу дипсобственности и численности дипперсонала был начат еще 44-м президентом США Бараком Обамой. За три недели до ухода из Белого дома бывший глава Соединенных Штатов «отнял у РФ пять объектов дипсобственности и выгнал десятки дипломатов», напомнил министр.