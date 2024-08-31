Со дна Финского залива подняли пушки корабля «Портсмут» времен Петра I

Со дна Финского залива поднимают пушки боевого корабля еще петровских времен. И главная в этой операции - «Нина Соколова». Такое имя в честь первой в Советском Союзе женщины-водолаза получил буксир. Тянет из пучины морской исторические грузы по 2 тонны!

Без защитного шлема с фонарем пролить свет на эту историю им было бы непросто. Непроглядные воды Финского залива к сенсационным открытиям не очень-то и располагают.

Когда основная подготовительная работа уже завершена подводным археологам остается лишь крепко обнять ярко-оранжевыми стропами трехсотлетнюю корабельную пушку.

18-фунтовое орудие лежит на дне залива среди обломков боевого парусника «Портсмут». Его построили в Голландии для молодого российского флота по заказу Петра Первого.

Одну из 54 пушек линейного корабля «Портсмут» медленно поднимают на поверхность. Без мощного крана тут не обойтись. Вес одной пушки около 2-х тонн.

Спасательный буксир «Нина Соколова» Балтийского флота с командой ленинградской подводно-археологической экспедиции института материальной культуры РАН встал на бочки точно над местом крушения «Портсмута». И погиб он вовсе не от вражеских снарядов. Осенью 1719 года, возвращаясь в Кронштадт из очередного боевого похода Северной войны против шведов, он неожиданно сел на мель вместе с еще одним русским линейным кораблем - «Лондон».

«Было принято решение для того, чтобы снять с мели разгрузить, снять орудия. С одного орудия удалось спасти, как следует из документов. Он назывался "Лондон" в честь чего лондонская отмель и носит свое название, а второй назывался "Портсмут". Орудия спасти не успели, начался сильный шторм, и его с мели снесло, и он упокоился на том месте, где его нашли 15 лет назад наши коллеги», - рассказал заместитель начальника ленинградской подводно-археологической экспедиции института материальной культуры РАН Василий Петровский.

Водолазы совершают по три-четыре погружения за день. Находки приходится, в прямом смысле, отбивать у подводного мира. Уцелевшие останки «Портсмута» перемешались с донными отложениями и огромными кусками замерли на глубине словно застывшая вулканическая лава.

«Он образовался из окислов железа, ржавчина, песок, глина и со временем это приобрело форму как коралл. Приходится выкалывать молотками большими и зубилами», - поделился подводный археолог Михаил Копейкин.

Первые артефакты с места гибели «Портсмута» увидели свет еще семь лет назад. Сейчас они уже музейные экспонаты. Вот и очередные находки, а это уже, как минимум, 18 пушек, станут частью масштабного проекта «Остров фортов» в Кронштадте.

«Мы сейчас занимаемся оформлением проекта экспозиции в зависимости от того, что мы поднимем с пониманием, что все это должно быть отреставрировано. В рамках нашего проекта, напоминаю, мы реставрируем три исторических форта Александр, Петр и Кроншлот. Скорей всего, они окажутся на первом форте – на Кроншлоте», - рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Чугунные пушки неплохо сохранились. На некоторых даже читаются вензель Петра Первого и клейма оружейников.

Среди всего этого разнообразия артефактов, поднятых на поверхность, отдельный интерес вызывает вооружение «Портсмута». Это, так называемая, «виноградная картечь». Говоря современным языком - кассетный боеприпас. Деревянная основа, внутри мешковина с ядрами для уничтожения живой силы противника.

Кран поднимает на борт буксира целую корзину небольших предметов: элементы обшивки корабля, пушечные ядра, фрагменты медных пороховых ящиков. Все это специалисты детально изучат уже после экспедиции, до завершения которой осталось вырвать из морской пучины еще две пушки русского «Портсмута».

Ранее на дне Финского залива исследовали теплоход «Выборг». Он затонул от попадания в него торпеды в 1941 году. Судно длиной в 110 метров обнаружили участники экспедиции «Голоса погибших кораблей».