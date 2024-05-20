На дне Финского залива обнаружен советский теплоход «Выборг»

На глубине 54-х метров в Финском заливе обнаружен теплоход «Выборг», который затонул 3 июля 1941 года во время следования в порт Таллина для эвакуации гарнизона и продовольствия. Судно «Выборг» длиной в 110 метров обнаружили участники экспедиции «Голоса погибших кораблей».

Специалисты называют причиной затопления попадание в транспорт торпеды финской подводной лодки.

«Важно было найти, потому что это последний крупный транспорт, который лежит в территориальных водах РФ, времен войны. Мы здесь подтвердили, что он действительно погиб от торпеды», - рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

Для исследования судна, которое лежит на судоходном фарватере, в Финском заливе на два дня было остановлено движение. Эксперты выяснили, что капитан Илья Гаврилов во время атаки активно маневрировал и уклонялся от торпед. Во время исследования в правом борту теплохода специалисты обнаружили пробоину.

«Мы осмотрели перо руля, оно повернуто в максимально левое положение, машинный телеграф "полный вперед", то есть капитан выписывал восьмерки, пытаясь уйти от торпед. Поэтому торпеда скорее всего попала по касательной в борт, и поэтому получилась такая рваная пробоина», - сообщил дайвер-исследователь и участник экспедиции Михаил Иванов.

Поисковики достали из затонувшего транспорта судовой колокол, на котором написано немецкое название «Cairo» и указан город, в котором судно было построено - Бремен. Колокол станет частью мемориала, который планируют открыть в филиале парка «Патриот» в Кронштадте.

«Эти колокола корабельные как отзвук того времени, которое длится и будет длиться дальше, потому что они практически не повреждаются. Звоня в этот колокол мы подаем голоса оттуда, от душ погибших людей в наше настоящее время», - рассказывает участник экспедиции, эконом Свято-Данилова монастыря Иннокентий Ольховой.

Известно, что члены экипажа теплохода «Выборг» спаслись, их подобрали советские катера. Единственным погибшим на судне 3 июля 1941 года стал боцман Дмитрий Денисов, по нему отслужили панихиду на месте, где затонул теплоход.