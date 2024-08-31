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Лавров заявил, что Иран не хочет втягиваться в широкомасштабный конфликт

Глава МИД России заявил, что Иран не хочет втягиваться в полномасштабные боевые действия.
Игнат Далакян 2024-08-31 20:52:17
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Иран категорически не хочет втягиваться в широкомасштабные боевые действия и поддаваться на провокации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Иран пытаются провоцировать.

«Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на церемонии вступления в должность нового президента - это, конечно, провокация», - объяснил Лавров в интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».

Он отметил, что тогда Иран не стал реагировать, однако, заявил, что оставляет право ответа, поскольку были нарушены его территориальная целостность и суверенитет.

Лавров также заявил, что создается впечатление, что единственный, кто хочет большой войны между Ираном, Израилем с вовлечением соседних стран - это Израиль. По словам главы МИД России, правительство этой страны особо не скрывает, что они хотят воспользоваться ситуацией, чтобы ра и навсегда решить все проблемы с ХАМАС и «Хезболлой», а также проиранскими группировками с Сирийской Арабской Республике и Ираке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о скорой неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке. По словам дипломата, причиной этому является неурегулированность палестино-израильского конфликта.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Иран #боевые действия #провокации
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