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Напавших на свадебный автобус в Щелково доставили в Следственный комитет

Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.
Игнат Далакян 2024-08-31 20:22:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Напавших на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелково агрессоров доставили в Следственный комитет.

Все началось из-за дорожного конфликта. Автобус вез гостей на свадьбу, когда водитель и пассажиры Infiniti выскочили из машины на светофоре. Беспредельщики начали угрожать, крушить транспорт и пытались напасть на людей, а затем скрылись с места преступления. Из-за попавших в салон осколков пострадали взрослые и дети.

Сейчас задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения.

Кроме того, следователи провели обыске по местам жительства злоумышленников. На данный момент с ними работают сотрудники СК РФ. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

#Подмосковье #Следственный комитет #наш эксклюзив #Щелково
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