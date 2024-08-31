Напавших на свадебный автобус в Щелково доставили в Следственный комитет

Напавших на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелково агрессоров доставили в Следственный комитет.

Все началось из-за дорожного конфликта. Автобус вез гостей на свадьбу, когда водитель и пассажиры Infiniti выскочили из машины на светофоре. Беспредельщики начали угрожать, крушить транспорт и пытались напасть на людей, а затем скрылись с места преступления. Из-за попавших в салон осколков пострадали взрослые и дети.

Сейчас задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения.

Кроме того, следователи провели обыске по местам жительства злоумышленников. На данный момент с ними работают сотрудники СК РФ. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.