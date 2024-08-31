В Одесской области мужчина кинул гранату в отдыхающих

В Одесской области пять человек пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Инцидент произошел в поселке Великодолинское. Отмечается, что мужчина бросил боеприпас в группу отдыхавших. При этом информации о том, откуда у него граната, не указывается.

«Ему не понравилось, что они выпивали в гараже и не реагировали на замечания», - пишет издание.

В результате происшествия, осколочные ранения получили четверо мужчин и женщина, которую срочно госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов не комментировали данный инцидент.

Ранее сообщалось о гибели подростка в Новороссийске в результате взрыва гранаты.