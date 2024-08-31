МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Одесской области мужчина кинул гранату в отдыхающих

Отмечается, что пять человек получили осколочные ранения.
Глеб Владовский 2024-08-31 19:07:59
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Одесской области пять человек пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Инцидент произошел в поселке Великодолинское. Отмечается, что мужчина бросил боеприпас в группу отдыхавших. При этом информации о том, откуда у него граната, не указывается.

«Ему не понравилось, что они выпивали в гараже и не реагировали на замечания», - пишет издание.

В результате происшествия, осколочные ранения получили четверо мужчин и женщина, которую срочно госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов не комментировали данный инцидент.

Ранее сообщалось о гибели подростка в Новороссийске в результате взрыва гранаты.

#в стране и мире #Ф-1 #пострадавшие #Одесская область #осколочные ранения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 