В Одесской области мужчина кинул гранату в отдыхающих

В Одесской области пять человек пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».
Инцидент произошел в поселке Великодолинское. Отмечается, что мужчина бросил боеприпас в группу отдыхавших. При этом информации о том, откуда у него граната, не указывается.
«Ему не понравилось, что они выпивали в гараже и не реагировали на замечания», - пишет издание.
В результате происшествия, осколочные ранения получили четверо мужчин и женщина, которую срочно госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов не комментировали данный инцидент.
Ранее сообщалось о гибели подростка в Новороссийске в результате взрыва гранаты.
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