Подросток погиб при взрыве гранаты в многоэтажке в Новороссийске

Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали при взрыве, предварительно, гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв прогремел примерно в 18:00 (по моск. времени) на 13 этаже многоэтажки на Анапском шоссе, после чего в квартире выбило окна. Пострадавших доставили в местную больницу.

Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РДГ одним из детей. Официальных комментариев на данный момент нет. ЧП также могло произойти из-за детонации самодельного взрывного устройства, сообщает паблик «112».

На месте работаю оперативные службы.