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Подросток погиб при взрыве гранаты в многоэтажке в Новороссийске

Предварительно, причиной стал подрыв гранаты РДГ одним из несовершеннолетних.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 22:49:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали при взрыве, предварительно, гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв прогремел примерно в 18:00 (по моск. времени) на 13 этаже многоэтажки на Анапском шоссе, после чего в квартире выбило окна. Пострадавших доставили в местную больницу.

Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РДГ одним из детей. Официальных комментариев на данный момент нет. ЧП также могло произойти из-за детонации самодельного взрывного устройства, сообщает паблик «112». 

На месте работаю оперативные службы.

#взрыв #дети #Новороссийск #граната #пострадавшие #жертвы
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