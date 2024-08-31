Украинский БПЛА сбит в небе над Курской областью

Российские военнослужащие сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 18:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в регионе, после чего угроза была ликвидирована.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у политиков стран Запада, если речь заходит про Курскую область, очень изощренные мозги. Также он подчеркнул, что для Зеленского легкомысленно представлять, что захват территорий в России будет иметь вес в предстоящих переговорах.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.