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Украинский БПЛА сбит в небе над Курской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку теракта со стороны боевиков.
2024-08-31 19:35:25
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 18:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в регионе, после чего угроза была ликвидирована.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у политиков стран Запада, если речь заходит про Курскую область, очень изощренные мозги. Также он подчеркнул, что для Зеленского легкомысленно представлять, что захват территорий в России будет иметь вес в предстоящих переговорах.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #украинский бпла
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