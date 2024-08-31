МЧС России: 3,7 тысяч тонн гумпомощи доставлено в Курскую область

Около 3700 тонн грузов гуманитарной помощи доставлено в Курскую область с момента введения режима ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что неравнодушные россияне передают продукты, лекарства и прочие нужные вещи для жителей пострадавшего региона.

«За сутки 13 автоколонн доставили более 265 тонн гуманитарной помощи. За все время в регион прибыли 150 конвоев», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в связи с действием режима ЧС в Курской области продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим жителям региона.

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