Священник рассказал о застреленном ВСУ в спину монахе в приграничье

Во время эвакуации монахов из Горнальского мужского монастыря, который стал одной из первых целей Украины в Курской области, боевики ВСУ застрелили одного из послушников в спину. Об этом ТАСС рассказал протоиерей Олег Чебанов.

«Посмотрите, с чего начался заход противника на территорию Курской области. Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря», - обратился он.

По словам протоиерея, во время удара ВСУ в монастыре шла служба.

«И когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», - сообщил он.

Священнослужитель напомнил, что в истории Курского края были конфликты, потрясения и войны.

«И вот без помощи Божьей в этой жизни мы ничего не сделаем, потому что эта битва не только оружия, эта битва не только армии. Это битва добра со злом. А добро всегда побеждает. Никакого сомнения нет в том, что мы победим», - заключил он.

Ранее пленный украинец назвал дикарями боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область.