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Диетолог Семирядов рассказал, как избавиться от паразитов в организме

Врач-диетолог рассказал, что лечение от паразитов в организме всегда комплексное.
Игнат Далакян 2024-08-31 15:57:50
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, по каким симптомам можно заподозрить наличие в организме гельминтов и простейших.

По словам специалиста, симптомы паразитоза размытые и определить его можно только в лаборатории. Семиярдов в интервью радио Sputnik отметил, что паразиты попадают в организм человека через грязные руки, домашних животных, через воду, с плохо промытыми овощами, а также недостаточно термически обработанными мясом или рыбой.

«Симптоматика паразитоза: дефицит массы тела, высыпания на коже, вздутие живота, неустойчивый стул, хроническая анемия, сниженный иммунитет, раздражительность, головные боли», - рассказал врач.

Он отметил, что эти симптомы могут быть и при других состояниях, однако при появлении этих «тревожных звоночков» следует насторожиться при поиске паразитов. При этом задачей врача является установить правильный диагноз и провести лечение.

Врач-диетолог также предостерег от самолечения при паразитозе. Речь идет о так называемых чистках организма.

«Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Стандартные чистки, подобранные неиндивидуально, обычно бесполезны, как в случае наличия паразитов, так и в случае их отсутствия», - объяснил Семиярдов.

В случае обнаружения признаков паразита необходимо подбирать травы и препараты специально под него, добавил эксперт. А для этого необходимо сначала провести анализы. В случае самостоятельного лечения можно усилить воспаление в желудочно-кишечном тракте и получить осложнения. При этом диетолог отметил, что лечение от паразитоза всегда комплексное.

Ранее доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин рассказал, в какой рыбе реже встречаются паразиты. По его словам, в мясе рыбы могут накапливаться даже соки тяжелых металлов и нефтепродукты.

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