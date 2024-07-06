Эксперт Гламаздин рассказал, в какой рыбе реже встречаются паразиты

Выловленная из ближайших водоемов Москвы и Подмосковья рыба может быть опасна для здоровья человека. Об этом RT рассказал профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин.

По его словам, в мясе рыбы могут накапливаться соли тяжелых металлов и нефтепродукты. В нем также могут содержаться личинки паразитов.

Гламаздин опроверг мнение о том, что рыба из проточной воды или пойманная вне города обязательно безопасна. Он объяснил, что в мясе любой речной рыбы могут быть возбудители инфекционных и паразитарных болезней.

«Чем крупнее рыба, тем большее количество токсичных веществ и заразных агентов может содержаться в её мясе. Самостоятельно обнаружить признаки заражения паразитами не всегда бывает возможно», - рассказал специалист.

Он поделился, что существуют виды рыб, меньше подверженные заражению личинками паразитов. По его словам, это связано с местом обитания рыб, их типом питания и наличием особых механизмов, которые помогают им справляться с паразитами.

«Рыба, которая питается водной растительностью и не бывает на мелководье, где обитают моллюски, заражается в меньшей степени, считается наиболее чистой — это сазан, карп, карась», - дополнил эксперт.

По его словам, паразиты также реже встречаются у окуней, гольцов, щук, а также в мясе судака, так как он предпочитает чистую и прохладную воду, в которой плохо размножаются личинки паразитов и бактерии.

Гламазидин заключил, что рыбу нужно внимательно осматривать при чистке и обязательно обрабатывать. Перед ее приготовлением нужно выдержать ее в морозилке. Варить необходимо не менее 15 минут или же хорошо прожарить.

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