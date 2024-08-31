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Вучич заявил, что не общался с Путиным с момента начала СВО

Сербский лидер отметил. что не стыдится традиционных связей с Москвой.
Глеб Владовский 2024-08-31 15:39:16
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не общался с российским лидером Владимиром Путиным после начала СВО на Украине. Такое заявление он сделал на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался конфликт на Украине», - рассказал сербский лидер.

Вучич также отметил, что другие западные лидеры продолжали вести диалог с Путиным и встречаться с ним на международных площадках. Кроме того, он подчеркнул, что Белград не скрывает своих «традиционных связей» с Москвой и не стыдится их.

Ранее сербский лидер заявил, что Франция хотела, чтобы Белград ввел санкции против Москвы.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Владимир Путин
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