Вучич заявил, что не общался с Путиным с момента начала СВО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не общался с российским лидером Владимиром Путиным после начала СВО на Украине. Такое заявление он сделал на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался конфликт на Украине», - рассказал сербский лидер.

Вучич также отметил, что другие западные лидеры продолжали вести диалог с Путиным и встречаться с ним на международных площадках. Кроме того, он подчеркнул, что Белград не скрывает своих «традиционных связей» с Москвой и не стыдится их.

Ранее сербский лидер заявил, что Франция хотела, чтобы Белград ввел санкции против Москвы.