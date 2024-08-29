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Вучич: Франция хотела, чтобы Сербия ввела санкции против России

Сербский лидер подчеркнул, что Белград не стыдится своей позиции в этом вопросе.
Глеб Владовский 2024-08-29 23:00:11
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел, чтобы Белград ввел санкции в отношении России. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

Отмечается, что французский лидер утверждал, что что перед всей Европой,в том числе и Сербией, стоит вопрос поддержания единого фронта против России.

«Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», - подчеркнул глава государства.

Вучич также подчеркнул, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом.

Ранее вице-премьер страны Александр Вулин заявил, что Россия и Сербия еще никогда прежде не были в лучших отношениях. По его словам, эти два государства разделяют убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять остальному миру, что и как делать

#в стране и мире #Сербия #Франция #Александр Вучич #Эмманюэль Макрон #санкции ЕС
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