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Песков: Путин лично контролирует вопросы в регионах с острой ситуацией

Глава государства в ежедневном, а иногда и в ежечасном формате общается с главами регионов, руководителями ведомств по этим проблемам.
Игнат Далакян 2024-08-31 15:07:49
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин лично контролирует социальные вопросы в районах, где складывается непростая ситуация. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер в ежедневном, а иногда и в ежечасном формате общается с главами регионов, руководителями ведомств по этим проблемам.

«В районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением», - рассказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Дмитрия Пескова, в числе предметов внимания главы государства то, как организована работа ПВР, куда точно приехали люди, где они размещены и куда пойдут учиться дети 1 сентября.

«Такая напряженная работа, наряду с непрерывным получением докладов военных, происходит в течение суток, и это все происходит ежедневно», - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что помимо всего этого идет работа с документами. По его словам, это указы и перечни поручений, причем работа идет с субстантивными документами, которые требуют вдумчивого прочтения, прежде чем поставить подпись.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что работу президента РФ Владимира Путина одобряют 72,4% граждан, а 75,7% ему доверяют. Отмечается, что были опрошены 1 600 граждан от 18 лет с июня по август текущего года.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #работа #регионы #личный контроль
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