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Опрос показал процент доверяющих Путину россиян

Работу российского лидера одобряют 72,4% россиян.
Мария Зайцева 2024-08-30 11:22:19
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% граждан страны, а доверие к нему испытывают 75,7%. Об этом следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом не доверяют российскому лидеру 19,8% населения, а не одобряют работу 17,8%.

При оценке деятельности председателя правительства Михаила Мишустина 52,2% респондентов выразили положительное мнение, о доверии заявили 60,7%.

Кроме того, опрошенным предложили представить, что скоро пройдут выборы в Государственную думу. В таком случае 34,5% проголосовали бы за «Единую Россию», за КПРФ - 10,4%, за ЛДПР - 9,8% и за партию «Новые люди» - 7%.

Опрос проводился с июня по август этого года, респондентами были 1 600 граждан от 18 лет.

Ранее подобный опрос провел ФОМ, тогда работу Путина положительно оценили 80% россиян.

#в стране и мире #Доверие #Владимир Путин #михаил мишустин #опрос #президент россии #ВЦИОМ #положительная оценка
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