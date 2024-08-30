Опрос показал процент доверяющих Путину россиян

Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% граждан страны, а доверие к нему испытывают 75,7%. Об этом следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом не доверяют российскому лидеру 19,8% населения, а не одобряют работу 17,8%.

При оценке деятельности председателя правительства Михаила Мишустина 52,2% респондентов выразили положительное мнение, о доверии заявили 60,7%.

Кроме того, опрошенным предложили представить, что скоро пройдут выборы в Государственную думу. В таком случае 34,5% проголосовали бы за «Единую Россию», за КПРФ - 10,4%, за ЛДПР - 9,8% и за партию «Новые люди» - 7%.

Опрос проводился с июня по август этого года, респондентами были 1 600 граждан от 18 лет.

Ранее подобный опрос провел ФОМ, тогда работу Путина положительно оценили 80% россиян.