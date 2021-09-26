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Сборная ВС РФ выиграла общекомандный зачет на ЧМ среди военнослужащих по боксу

Елизавета Потейчук
21:58 26.09.2021
Сборная Вооруженных Сил России победила в общекомандном зачете на 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу, который проходил в Москве.
Сборная ВС РФ выиграла общекомандный зачет на ЧМ среди военнослужащих по боксу
© Фото: Минобороны России
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На 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу, прошедшем в Москве, сборная Вооруженных Сил Российской Федерации завоевала семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали, выиграв общекомандный зачет турнира.

Сборные Казахстана и Узбекистана, в активе которых по три золотых, одна серебряная и три бронзовые медали, завоевали в общекомандном зачете второе место, четвертой стала команда Бразилии (1-2-2), а пятой - сборная Белоруссии (1-1-1).

© Минобороны России

Соревнования проходили в десяти весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин. В общей сложности на московском турнире выступил 231 боксер из 36 стран, и за время чемпионата мира состоялись 216 боев.

Победителями 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, который впервые в истории прошел в России, стали Екатерина Пальцева (до 51 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Дмитрий Двали (до 52 кг), Овик Оганнисян (до 56 кг), Иван Ступин (до 69 кг) и Раджаб Раджабов (до 81 кг). Серебряные медали получили Константин Опольский (60 кг), Алексей Семыкин (до 75 кг), Иван Сагайдак (до 91 кг) и Святослав Тетерин (свыше 91 кг). Володя Мнацаканян (до 49 кг) завоевал бронзу.

Прапорщик Екатерина Пальцева (до 51 кг) единогласным решением судей победила Джиордану Сорентино. Рядовой гвардии Дарья Абрамова (до 57 кг) единогласным решением судей одолела Болортуул Тумурхуаг из Монголии. Прапорщик Саадат Далгатова (до 69 кг) оказалась сильнее единогласным решением судей Барбары Марии Сантос из Бразилии.

Старший лейтенант Овик Оганнисян (до 56 кг) раздельным решением судей (4:0) победил Энх-Амара Харкхуу из Монголии. Рядовой Иван Ступин (до 69 кг) раздельным решением судей (4:1) победил Кристиана Паласио Медана из Венесуэлы. Прапорщик Раджаб Раджабов (до 81 кг) раздельным решением судей (4:1) одолел Мохаммеда Хоумра из Алжира.

Судейская коллегия чемпионата мира среди военнослужащих изменила свое решение насчет финального поединка в весовой категории до 52 кг у мужчин, в котором встречались представитель команды Вооруженных Сил Российской Федерации рядовой гвардии Дмитрий Двали и Дамир Абдикадир из Казахстана.

Изначально решения судей разделились в пользу Абдикадира – 3:2, но сразу после боя команда Вооруженных Сил РФ подала апелляцию, которая в итоге была удовлетворена. Так, Двали стал победителем чемпионата мира среди военнослужащих.

Рядовой Алексей Семыкин (до 75 кг) раздельным решением судей (2:3) уступил Тимуру Нурсеитову из Казахстана. Гвардии рядовой Константин Опольский (60 кг) раздельным решением судей (2:3) проиграл Шункору Абдурасулову из Узбекистана. Старший лейтенант гвардии Иван Сагайдак (до 91 кг) раздельным решением судей (2:3) уступил Абзалу Кутубекову. Курсант Святослав Тетерин (свыше 91 кг) раздельным решением судей (1:3) проиграл Лазизбеку Мулложонову из Узбекистана.

Россиянки прапорщик Мария Уракова (до 75 кг) и рядовой Нуне Асатрян (до 60 кг) завершили свои выступления на стадии четвертьфинала, а лейтенант Алексей Мазур (до 64 кг) – на стадии 1/8 финала.

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