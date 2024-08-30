Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских БТР в Курской области

В Курской области неожиданные удары по противнику наносят ударные дроны. Операторы БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали охоту на вражескую бронетехнику у границ Курской области.

На видео под удар FPV-дронов попадает западная техника. Противник попытался спрятать американский бронетранспортер М113 в лесопосадке, но наш расчет нашел его и поразил. Еще одной целью стал БТР MaxxPro, тоже из США. Его наш беспилотник настиг прямо во время движения.

«Противник все толкает в бой. Максимально пытаются нарезать брешь в обороне. Постоянно ищут, постоянно пробуют. То есть бывает за день по два-три наката противника. Стабильно эти накаты отбивают», - рассказал боец с позывным Людоед.

Среди пораженных целей также есть украинские бронеавтомобили «Казак», боевые машины, танки. Дроны пикируют точно, и враг постоянно находится под наблюдением наших «птичек».

В уничтожении боевиков в приграничье задействован и «Искандер-М». Он уничтожил технику и вооружение ВСУ в районе села Постольное Сумской области. Оперативно-тактический комплекс нанес мощнейший удар по крупной стоянке и ангарам, где находился ближайший резерв врага для использования в нападении на Курскую область.

На видео база бронетехники и орудий ВСУ в Сумской области окутана дымом. После мощного удара по ангару с вооружением враг потерял немецкую радиолокационную станцию, две РСЗО - «Град» и «Ураган», транспортно-заряжающую машину, семь бронеавтомобилей, два трала и три пикапа.

Ранее российские военнослужащие уничтожили «Ланцетом» украинскую бронемашину «Казак» в Курской области. Она находилась в районе сосредоточения боевой техники противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.