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Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

Стельмаховка была освобождена подразделениями группировки войск «Запад», а Николаевкой овладели бойцы из группировки «Центр».
2024-08-29 12:14:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне спецоперации за сутки. 

Один из них - это Стельмаховка на территории Луганской Народной Республики. Ее в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». 

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки противник потерял за сутки до 520 боевиков, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», два 122-миллиметровых орудия Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Квертус». Еще были уничтожены три украинских склада боеприпасов. 

Вторым населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр» - это Николаевка на территории Донецкой Народной Республики. Она была занята нашими войсками в результате активных действий. Подразделения группировки «Центр» не просто освободили Николаевку - они продолжают продвижение в глубину вражеской обороны. 

В зоне ответственности группировки неприятель за сутки потерял до 530 боевиков. Также враг лишился бронетранспортера М113, шести автомобилей, двух 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и 100-миллиметровой противотанковой пушки «Рапира».

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил миномет ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #ЛНР #Николаевка #Стельмаховка
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